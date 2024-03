Gwiazda skoków chce zakończyć karierę. Już snuje plany na przyszłość

Katharina Schmid planuje przejść na sportową emeryturę? "Mogłabym zostać trenerką"

W porównaniu do poprzedniej zimy w tym sezonie niemiecka gwiazda nie radzi sobie najlepiej. Do tej pory bowiem zaledwie trzy razy zdołała ukończyć zawody Pucharu Świata na podium. Było to w Sapporo, Willingen i Hinzenbach. Jak się okazuje, zajmująca obecnie 10. miejsce w klasyfikacji generalnej zawodniczka nie jest w stanie w pełni skupić się na rywalizacji, ponieważ powoli myśli już o... przejściu na sportową emeryturę. O swoich planach multimedalistka olimpijska opowiedziała w podcaście "Ski Happens". 27-latka przyznała, że nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie swojej przyszłości.