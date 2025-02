"Gumowate" nogi Dawida Kubackiego. "Wróciłem do tego, co było moją mocną stroną"

Dawid Kubacki: chcę iść w to ekstremum

Można to tak nazwać. W końcu moje skoki zaczęły wyglądać lepiej i mogę trochę dłużej pobyć w powietrzu. Czuję też o wiele więcej energii z progu. To było widać po odległościach. To na pewno było owocne półtora tygodnia

Zapytany o to, czy doszło do jakiejś dużej zmiany w jego skokach, odparł: - Na czucie to jest ogromna zmiana. To jest kontynuacja tego, co robiliśmy jeszcze z trenerem Zbyszkiem Klimowskim jeszcze przed Turniejem Czterech Skoczni. Tylko wtedy nie potrafiłem zrobić tego aż tak ekstremalnie. Po pewnych przemyśleniach wyszło, że chcę iść w to ekstremum. To zaczęło działać od pierwszego skoku, choć początkowo pojawiły się błędy i było też inne czucie. Wróciłem jednak do tego, co zawsze było moją mocną stroną.