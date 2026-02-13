Gruchnęły wieści w trakcie igrzysk. Legenda i medalista z Pekinu kończy karierę
Dzień przed konkursem olimpijskim na skoczni dużej legenda skoków narciarskich poinformowała, że 14 lutego 2026 roku ostatecznie zakończy sportową karierę. Decyzję przedstawił w swoim stylu. - Rzucam skoki narciarskie jutro, ale tak jakby w godny sposób, czy coś. Po pierwsze chciałbym podziękować wszystkim hejterom - poinformował Mackenzie Boyd-Clowes, brązowy medalista z Pekinu. Medal zdobyl w konkursie drużyn mieszanych.
Mackenzie Boyd-Clowes zadebiutował w Pucharze Świata w skokach narciarskich 24 stycznia 2009 roku w Whistler. Pierwsze punkty zdobył dopiero dwa lata później w Sapporo.
W ciągu tych siedemnastu lat Mackenzie Boyd-Clowes może nie osiągnął spektakularnych sukcesów w skokach, ale mimo to można określić go jako legendę tej dyscypliny.
Z pewnością był on najlepszym reprezentantem Kanady w XXI wieku. Jego rekord życiowy to 224,0 m w Planicy - został ustanowiony w 2016 roku, a więc dekadę temu.
Najlepszy występ w swojej karierze w Pucharze Świata Mackenzie Boyd-Clowes zanotował w sezonie 2020/21 w Engelbergu. Wywalczył wówczas 6. miejsce. Swój największy sukces odniósł jednak na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku.
Był to jednak sukces nie indywidualny, a drużynowy. Wówczas reprezentacja Kanady z nim w składzie sięgnęła po brązowy medal w konkursie drużyn mieszanych. W espole znaleźli się jeszcze: Alexandria Loutitt, Abigail Strate oraz. Matthew Soukup.
Mackenzie Boyd-Clowes kończy karierę. Decyję ogłosił w swoim stylu
- Rzucam skoki narciarskie jutro, ale tak jakby w godny sposób, czy coś. Po pierwsze chciałbym podziękować wszystkim hejterom - poinformował Kanadyjczyk. Oznacza to, że konkurs na skoczni dużej będzie ostatnim w jego karierze.
Komunikat ten jest specyficzny, ale w stylu Boyda-Clowesa. Kanadyjczyk znany jest ze swojej bezpośredniości i niesilenia się na oficjalny ton.
W przeszłości polscy kibice darzyli go raczej sympatią aniżeli antypatią. Sytuacja ta zmieniła się w grudniu 2025 roku. Wtedy Kanadyjczyk zaatakował Piotra Żyłę za pośrednicywem mediów społecznościowych. Zasugerował, że zwycięstwo Polaka na mistrostwach świata miało związek z oszukiwaniem przy sprzęcie, a konkretnie przy kombinezonie. Wybuchła burza, a zawodnik nagle zniknął z mediów społecznościowych.
Później w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Boyd-Clowes wyznał, że na platformie X jego treści trafiają głównie do Polaków, z którymi ma najczęstszy kontakt.
- Można było spodziewać się takiej reakcji. Chyba trochę na tym polega ta gra, prawda? Próbujesz zdenerwować ludzi i to dostajesz, więc tak, myślę, że dostałem to, na co zasłużyłem - wyznał wówczas skoczek.