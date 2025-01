Groźny upadek w Sapporo, a później decyzja. Wycofanie z Pucharu Świata

Podczas piątkowych skoków narciarskich w Sapporo doszło do groźnego upadku Silje Opseth. Norweżka musiała opuścić Japonię i wróciła do swojej ojczyzny, aby przejść kolejne badania. W tym momencie wiadomo, że doszło do urazu stawu kolanowego. W końcówce poprzedniego sezonu Pucharu Świata kobiet była ona jedną z najlepszych zawodniczek w stawce i wygrała kilka konkursów.