Thomas Thurnbichler potrzebował chwilę czasu, by zdecydować, kto będzie reprezentował Polskę w sobotniej rywalizacji duetów . O ile co do kandydatury Piotra Żyły nie miał większych wątpliwości, o tyle co do drugiego zawodnika początkowo nie był pewien. Ostatecznie postawił na Dawida Kubackiego.