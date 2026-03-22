Groźny upadek Kacpra Tomasiaka w Vikersund. Skoczek zniesiony na noszach

Paweł Nowak, Łukasz Olszewski

W niedzielę o 15:45 rozpoczęły się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego w Vikersund. Jako pierwszy na belce pojawił się Kacper Tomasiak. 19-latek uzyskał 192 metry i wylądował telemarkiem. Po chwili jednak zaliczył poważny upadek i nie podnosił się z zeskoku. Został zniesiony na noszach. Jak przekazano na antenie Eurosportu, skoczek jest przytomny.

Skoki narciarskie: Kacper Tomasiak upadł w Vikersund
Kacper Tomasiak

Kacper Tomasiak fatalnie rozpoczął swoją przygodę z lotami narciarskimi. Wicemistrz olimpijski z Włoch startował jako pierwszy w niedzielnych kwalifikacjach w Vikersund i na razie będzie miał czas na odpoczynek od norwerskiego obiektu.

Po skoku, który już w powietrzu wyglądał na nieprzesadnie stabilny, młody reprezentant Polski wylądował, ale nie bez problemów. Już sunąć w dól zeskoku miał problemy z tym, aby utrzymać równowagę, co skończyło się odjechaniem lewej narty i upadkiem.

Ostatnie kilka metrów zeskoku Tomasiak pokonał po upadku, koziołkując. 

Na zeskoku błyskawicznie pojawiły się służby medyczne, które zaczęły badać stan polskiego skoczka. Ostatecznie Tomasiak opuścił skocznie na noszach. W pierwszym momencie mogło się wydawać, że jego stan będzie poważny, jednak wraz z kolejnymi skokami przychodziły dobre informacje.

Pierwotnie Michał Korościel przekazał, że decyzja o ewentualnym przetransportowaniu skoczka do pobliskiego szpitala jeszcze nie zapadła i być może nie będzie w ogóle konieczna, bowiem zawodnik cały czas jest badany przez medyków znajdujących się na skoczni.

Chwilę później przyszły już o wiele lepsze informacje, według których - jak przekazał tym razme Igor Błachut, wizyta Tomasiaka w szpitalu nie jest konieczna, co może sugerować, że jego stan jest o wiele lepszy, niż początkowo zakładano.

- Bardzo dobrą wiadomość przekzał nam wydawca, a otrzymał ją pewnie od kolegów, którzy są na miejscu. Otóż wizyta Kacpra Tomasiaka w szpitalu nie jest konieczna. Wygląda zatem na to, że to nie były poważniejsze urazy. Uf - wypowiedział komentator podczas transmisji.

Taki stan rzeczy zrodził pytanie, czy skoczek będzie zdolny do tego, aby wziąć udział w niedzielnym konkursie, w przypadku ewentualnego awansu. Jego upadek miał miejsce już za czerwoną linią, przez co jego próba na odległość 192 metry została uwzględniona. 

Skoki Narciarskie

Wojciech Kulak
Zawodnik skoków narciarskich w sportowej odzieży i czapce siedzi na ławce w strefie przed startem, trzymając narty marki Fischer, w tle widoczne są liczne banery sponsorów i oznaczenia zawodów Summer Grand Prix.
Kacper Tomasiak
Zawodnik w kombinezonie narciarskim z numerem 52 i kaskiem z goglami, po zakończeniu skoku narciarskiego na tle band reklamowych podczas zawodów zimowych.
Kacper Tomasiak
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja