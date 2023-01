Granerud zatrzymany... w toalecie. Kuriozalna scena. Powód był przedziwny

Halvor Egner Granerud poinformował o tym... niecodziennym zdarzeniu, odpowiadając na wpis jednego z użytkowników Twittera, który publikując zdjęcie norweskiego skoczka, porównał go do Thomasa Muellera - piłkarza Bayernu Monachium .

- Kiedyś zostałem zatrzymany w toalecie w centrum handlowym w Norwegii przez kogoś, kto pomyślał, że jestem bardzo podobny do Thomasa Muellera. Czy możliwe jest również uzyskanie zdjęć, na których jesteśmy bardziej podobni niż tutaj? - napisał na Twitterze Halvor Egner Granerud, oceniając swoje podobieństwo do Niemca na poziomie 9,5 w 10-stopniowej skali.

Skoki narciarskie: Turniej Czterech Skoczni. Halvor Egner Granerud pokonał wszystkich

Norweg kompletnie zdominował zmagania w zakończonym w piątek prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni . Zrobił to w doprawdy kapitalnym stylu, wygrywając trzy konkursy i bijąc rekord wszech czasów. Żaden inny zwycięzca TCS nie mógł pochwalić się tak wysoką notą jak 26-latek, który zdobył łącznie 1191,2 punktu .

- To jest zupełnie chore . To chyba spełnienie największych marzeń. Postawiłem sobie jeden cel w tym sezonie: aby wygrać Turniej Czterech Skoczni. Teraz mogę się cieszyć - mówił po konkursie w Bischofshofen uradowany norweski skoczek .

Powody do zadowolenia mieli także Polscy fani. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni zajął bowiem Dawid Kubacki . Trzeci był Słoweniec Anze Lanisek, a tuż za podium uplasowali się Piotr Żyła oraz Kamil Stoch , wyprzedzając szóstego Stefana Krafta.

Dla Dawida Kubackiego piątek był więc niezwykle szczęśliwym dniem. N ajwiększa radość przytrafiła mu się jednak poza skocznią, gdyż jego żona poinformowała, że urodziła córkę - Maję. To drugie dziecko naszego skoczka. Pierwsza córka rozweselonych rodziców ma na imię Zuzanna .

Dawid Kubacki będzie miał teraz okazję, by przez świętować z najbliższymi powiększenie się rodziny. Skoczkowie wrócą do rywalizacji za tydzień, gdy Puchar Świata zawita do Zakopanego. Na Wielkiej Krokwi zostanie zorganizowany jeden konkurs drużynowy oraz zawody indywidualne.