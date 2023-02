Granerud załamany. Jeżeli do jakieś wiadomości można dać "szok", to do tej

Halvor Egner Granerud jest załamany

Norweskie media postanowiły zapytać o zdanie w tej sprawie znakomitego skoczka Halvora Egnera Graneruda. A on jest załamany tym, co usłyszał. - Najpierw myślałem, że to nieprawda i jakiś żart. Okazuje się jednak, że nie - mówi Norweg. - Znalazłem bowiem tę powtórzoną wiadomość w kilku miejscach, w tym na jego profilu na Instagramie. A zatem to nie atak hakerski i nikt nie użył jego nazwiska.