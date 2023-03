Granerud wściekły po prologu. "Nie chcę połamać sobie nóg"

Vikersundbakken to obiekt, na którym klasyfikacja generalna Raw Air może wywrócić się do góry nogami. Łącznie odbędzie się na mamuciej skoczni aż sześć punktowanych serii, a w każdej czołowi zawodnicy mogą zainkasować ponad 200 punktów. Treningi pokazały, że szybować można naprawdę daleko. Nic zatem dziwnego, że już pierwsza odsłona walki zapowiadała się niezwykle ciekawie. I nie zawiodła oczekiwań.

Stefan Kraft pokonał Halvora Egnera Graneruda. Norweg nie kryje rozgoryczenia

Zwyciężył Stefan Kraft, który poszybował aż 239 metrów i uzyskał łączną notę 216 punktów. Drugie miejsce zajął Michael Hayboeck, a trzeci był Halvor Egner Granerud. Lider cyklu lądował o metr bliżej, niż zwycięzca i stracił do niego aż 15,6 punktu. W "generalce" jego zapas stopniał tym samym do nieco ponad 22 "oczek". Przeliczając na pięć punktowanych serii, które pozostały do końca oznacza to, że Austriakowi wystarczy w pojedynczym skoku odrabiać średnio 4,5 punktu, czyli niecałe 4 metry.