Granerud wraca do rywalizacji z Kubackim. "To musiało go bardzo frustrować"

W poprzednim sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich Halvor Egner Granerud okazał się zawodnikiem będącym poza zasięgiem pozostałych rywali i ostatecznie to właśnie on sięgnął po swoją pierwszą w karierze Kryształową Kulę. W rozmowie z Kacprem Merkiem z "Eurosportu" norweski mistrz wrócił wspomnieniami do tamtego okresu i rywalizacji z Dawidem Kubackim, który stanowił dla niego najpoważniejszą konkurencję w walce o to trofeum.