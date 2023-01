Granerud, który wcześniej triumfował w Turnieju Czterech Skoczni, za co otrzymał 100 tys. CHF, powiększył nad Polakiem przewagę po dwóch weekendowych konkursach na mamuciej skoczni w Bad Mitterndorf, w których triumfował. Niedzielna wygrana była jego 20. w zawodach PŚ, co oznacza, że 26-letni Norweg zrównał się po tym względem z Austriakiem Andreasem Goldbergerem (wspólnie zajmują 15. miejsce w klasyfikacji wszech czasów). W sumie Granerud w tym sezonie zarobił 276 350 franków szwajcarskich (ok. 1,3 mln zł).