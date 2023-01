Teraz skoczkowie mają kilka dni na odpoczynek przed konkursem Pucharu Świata w Zakopanem . To dla "Biało-Czerwonych" rywalizacja tym istotniejsza, że odbywa się przecież przed własną publicznością. A obiekt jest szczególny, o czym wspominał Interii Kamil Stoch . " Zakopanego nie da się podrobić " - opowiadał.

Mniej czasu na regenerację miał jeden z poważniejszych rywali liderującego w ogólnym notowaniu PŚ Dawida Kubackiego. Halvor Egner Granerud właściwie zaraz po TCS wziął udział w mistrzostwach Norwegii w skokach. I zdecydowanie je wygrał . Po wszystkim sam przyznał, że potrzebuje chwili dla siebie . "Teraz jestem zmęczony i chcę szybko dotrzeć do domu do Trondheim" - wyjaśnił cytowany przez NRK.

Granerud otrzymał ostrzeżenie od Kubackiego. Chodziło o statuetkę Złotego Orła

Kubacki był właściwie jedyny skoczkiem, który był w stanie w jakikolwiek sposób pokrzyżować szyki Granerudowi. Ale nawet jemu nie udało się powstrzymać Norwega przed jego pierwszym zwycięstwem w Turnieju Czterech Skoczni . Po ostatnim konkursie w Bischofshofen obaj panowie stanęli obok siebie na podium. Kamery zarejestrowały moment, w którym Polak nachylił się do swojego rywala i coś do niego powiedział .

O czym rozmawiali? To do niedawna było sekretem. Rąbka tajemnicy uchylił dopiero Halvor Egner Granerud. Zdradził, że... otrzymał ostrzeżenie od bardziej doświadczonego kolegi . Norweski sportowiec był zaskoczony, że Złoty Orzeł - statuetka za triumf w TCS - jest tak ciężki. Taką wiedzę już wcześniej posiadł Dawid, który wygrał cykl w 2020 roku.

Dodał, że moment na podium był piękny, choć stresujący. Na szczęście mógł liczyć na wsparcie bliskich. Do Austrii przybyli jego rodzice. "Dla mnie jako ojca widzieć syna w roli wygranego to coś wspaniałego" - cieszył się Svein Granerud przed kamerą TV2. "To było totalne wow" - dodawała mama skoczka.