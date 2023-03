Granerud przekaże Kryształową Kulę w wyjątkowe ręce. Coś pięknego

Przed nami ostatni weekend trwającego obecnie sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich . Z początku wielu ekspertów w roli faworyta do zgarnięcia Kryształowej Kuli stawiało Dawida Kubackiego . Reprezentant Polski rywalizację rozpoczął bowiem od dubletu w Wiśle , a w kolejnych tygodniach praktycznie nie schodził z podium. Podczas Turnieju Czterech Skoczni do walki o końcowe trofeum włączył się niespodziewanie Halvor Egner Granerud . Norweg osiągnął w pewnym momencie tak wysoki poziom, że odebrał Kubackiemu żółty plastron lidera.

Po niedzielnym konkursie w Planicy w ręce Halvora Egnera Granerud powędruje druga już Kryształowa Kula. Norweski gwiazdor pierwsze trofeum otrzymał w sezonie 2020/2021. Tej zimy podopieczny Alexandra Stoeckla o końcowy triumf w cyklu musiał jednak walczyć prawie do samego końca - miał bowiem bardzo mocnych rywali.

Halvor Egner Granerud o rywalizacji w tym sezonie. "Poziom był bardzo wysoki"

W magazynie "Polskie Skocznie" Granerud przyznał, że wywalczona w tym roku Kryształowa Kula bez wątpienia napawać go będzie jeszcze większą dumą właśnie z powodu nieustannej walki, którą Norweg toczył z innymi zawodnikami. "Poziom był bardzo wysoki. Ja, Dawid, Stefan Kraft - rywalizacja była zacięta, każdy dawał z siebie wszystko. Zwycięstwo smakuje jeszcze lepiej zważywszy, że miałem silną konkurencję" - podsumował.

26-latek nie ukrywa jednak, że oba trofea dla najlepszego zawodnika sezonu mają dla niego szczególną wartość. "Obie są ważne na swój sposób. Pierwsza była bardzo ważna emocjonalnie. Rok wcześniej oglądałem cały sezon przed telewizorem. Jak dwa razy wygrywasz to trofeum, to nie jest to dzieło przypadku. Będę pracował dalej i nie będę spoczywał na laurach" - podkreślił.