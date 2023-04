Granerud przekazał Kryształową Kulę, a to nie koniec. Zaskakujące wyznanie

Skoki narciarskie. Halvor Egner Granerud: Poziom w Pucharze Świata był szalenie wysoki

"To była długa zima z wieloma ciężkimi potyczkami w szczególności ze Stefanem Kraftem, Anze Laniskiem i Dawidem Kubackim . Skakali naprawdę świetnie. Myślę, że na przestrzeni ostatniego sezonu zaprezentowaliśmy szalenie wysoki poziom . I to sprawia, że jest mi jeszcze przyjemniej na myśl o tym, że znalazłem się na szczycie" - powiedział Halvor Egner Granerud w rozmowie z portalem Berkutschi.com.