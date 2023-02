Granerud pokazał nowy talent. Chwycił za... karabin

Skoki narciarskie. Halvor Egner Granerud zaprezentował nowy talent

Zawody w Lake Placid mogą być ostatnimi w których zobaczymy Graneruda przed mistrzostwami świata. Norweskie media donoszą bowiem, że 26-latek chce w Ameryce dodać sobie na tyle dużo punktów, by móc komfortowo przygotować się do walki o medale w Planicy. To oznaczałoby, że nie zobaczymy go w trakcie konkursu w Rasnovie.