Halvor Egner Granerud obecny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich może zaliczyć do udanych. Zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, do prowadzącego Karla Geigera traci 312 punktów, a stratę może zmniejszyć po Pucharze Świata w Willingen, o ile szyków nie pokrzyżują mu Polacy lub... pogoda.

Halvor Egner Granerud już wcześniej dał się poznać jako bardzo ambitny sportowiec. Po nieudanym starcie w konkursie w Zakopanem , nie krył rozgoryczenia. Mówił, że żałuje przyjazdu na zawody do Polski.

Jestem bardziej zmęczony po jednym weekendzie tutaj, niż po całym tygodniu skoków. Tak wiele czasu zajmuje próba znalezienia tutaj odpowiedniej ścieżki wyjawił w rozmowie z Viaplay.

TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI. HALVOR EGNER GRANERUD ZAKPIŁ Z ORGANIZATORÓW



Granerud o szansach Kamila Stocha na igrzyskach w Pekinie 2022

W zeszłym sezonie jednym z największych rywali Norwega był Kamil Stoch. Kiepska forma Polaka jest dla Graneruda zaskoczeniem. Jednocześnie, Norweg nie wyklucza, że Stoch ma szanse medalowe na igrzyskach olimpijskich w Pekinie.

Skoro przez dwa tygodnie stracił świetną dyspozycję, to szybko może ją też odzyskać. Musi uporać się z kłopotami technicznymi. Moim zdaniem szybko wróci do formy i może być mocny na igrzyskach opowiadał Sportowym Faktom.

Kim jest Karoline Nilsen, partnerka Halvora Egnera Graneruda?

Rok temu Norweg nie wypowiedział się o Kamilu Stochu aż tak pozytywnie. Wówczas po przegranym konkursie w Innsbrucku zaatakował Polaka i ocenił, że Kamil "nie skacze tak dobrze, tylko ma dobre wyniki". Przez tę wypowiedź spotkały go spore nieprzyjemności. Mierzył się z hejtem kierowanym nie tylko do niego, ale też do jego partnerki, Karoline Nilsen.



Zaatakowano nawet moją dziewczynę, a przecież ona z tą sytuacją nie ma nic wspólnego. Całe szczęście, że nie znam polskiego i tylko niektóre z wiadomości do mnie przetłumaczyłem. Były ordynarne i najcięższego kalibru stwierdził w rozmowie z norweską telewizją.

Partnerka norweskiego skoczka prowadzi profil na Instagramie, z którego możemy dowiedzieć się co nieco na temat jej życia prywatnego i tego, kim w ogóle jest. Kobieta jest miłośniczką podróży, a zawodowo zajmuje się... dziewiarstwem. Często wspiera Halvora podczas konkursów na skoczniach.



