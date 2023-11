Granerud ogłasza, tuż przed startem sezonu. W tle wielkie pieniądze

Dominacja Halvora Egnera Graneruda w poprzedniej edycji Pucharu Świata nie podlegała najmniejszej dyskusji. Mimo, iż pierwsze konkursy były dla niego dość pechowe (by wspomnieć tu drugie miejsce na inagurację w Wiśle, czy dyskwalifikację w serii finałowej podczas pierwszego konkursu w Kuusamo), od rozpoczęcia Turnieju Czterech Skoczni złapał właściwy rytm i deklasował konkurentów.

Halvor Egner Granerud deklaruje

Już za kilka dni czołowi skoczkowie świata powrócą do rywalizacji. W mroźnej Finlandii rozpocznie się walka o kolejną Kryształową Kulę , a wielką niewiadomą pozostaje, jak wypadnie w niej obrońca trofeum. W konkursach Letniej Grand Prix oglądaliśmy go tylko raz - w Klingenthal, gdzie zajął czwarte miejsce. Norweg jest nastawiony pozytywnie, choć... jego myśli zaprząta również coś innego.

27-latek zdecydował się zabrać głos na temat kwestii finansowych w norweskim sporcie. Te od lat pozostają tami kwestią sporną, doprowadzając do konfliktów na linii zawodnicy - związek. Takowe póki co szczęśliwie omijają świat skoków, ale w innych dyscyplinach potrafią kończyć się naprawdę nieprzyjemnie. Lucas Braathen, zdobywca małej Kryształowej Kuli w slalomie w październiku poinformował, że... kończy karierę. Było to pokłosie konfliktu z władzami, którym nie spodobał się występ 23-latka w reklamie.