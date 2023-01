Halvor Egner Granerud po ostatnim skoku oddanym w Turnieju Czterech Skoczni nie krył ogromnej radości. Wiedział, że bardzo udaną próbą przypieczętował nie tylko zwycięstwo w konkursie w Bischofshofen, ale w ogóle w całym cyklu . Wygraną celebrował razem z kolegami z reprezentacji Norwegii. Do świętujących skoczków podszedł również Dawid Kubacki , który pokazał klasę i pogratulował rywalowi. Później - do spółki z Anze Laniskiem - podniósł triumfatora na własnych barkach.

Potem wszyscy trzej stanęli na podium, odebrali nagrody, wysłuchali norweskiego hymnu i zapozowali do zdjęć. Na deser zostały jeszcze spotkania z dziennikarzami. Granerud najpierw porozmawiał z narodową TV2. "To jest zupełnie chore. To chyba spełnienie największych marzeń. Postawiłem sobie jeden cel w tym sezonie: aby wygrać Turniej Czterech Skoczni. Teraz mogę się cieszyć" - mówił.