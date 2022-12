Granerud nie krył wściekłości! Dostał taką wiadomość po pierwszej serii

- Granerud Airlines! Uwaga, proszę państwa. Będzie lądował od razu w Austrii! - krzyczał do mikrofonu norweski sprawozdawca telewizyjny, Kasper Wikestad, gdy zawodnik był jeszcze w powietrzu.

Początkowo Granerud byl przekonany, że ustanowił nowy rekord skoczni. Kiedy okazało się, że do granicy osiągniętej w 2003 roku przez Sigurda Pettersena zabrakło metra, nie krył rozczarowania.

W serii finałowej ponownie lądował najdalej - tym razem na 139. metrze. To jego drugie pucharowe zwycięstwo tej zimy. Pierwsze odniósł w fińskiej Ruce.

- To, co pokazał dzisiaj Halvor, jest doskonałe. Pierwszy skok to najlepsza próba, jaką widziałem w tym sezonie - nie krył zachwytu trener norweskiej ekipy, Alexander Stoeckl.