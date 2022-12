PŚ w Engelbergu. Tomasz Pilch poza konkursem

Niespełna 4 metry bliżej wylądował Aleksander Zniszczoł, ostatecznie jednak to również dało mu względnie spokojną kwalifikację. Niestety, bardzo słabą formę utrzymuje Tomasz Pilch, który skoczył zaledwie 103,5 metra i w klasyfikacji znalazł się tuż za Simonem Ammannem. Kilka lat temu oznaczałoby to spory komplement dla Polaka, teraz oznaczało tyle, że zabraknie go w pierwszej serii jutrzejszego konkursu.