Granerud mocno zaskoczył polskiego dziennikarza! A teraz się tłumaczy

Halvor Egner Granerud prezentuje w ostatnim czasie kosmiczną formę. Jej eksplozję mogliśmy podziwiać podczas Turnieju Czterech Skoczni , który wygrał z rekordową notą . Dawid Kubacki robił co mógł i nawet pokonał rozpędzonego Norwega w Innsbrucku, ale ostatecznie musiał się zadowolić drugim miejscem w klasyfikacji prestiżowego cyklu.

Gdy celebracja dobiegła końca Norweg stanął przed kamerą Eurosportu i odpowiadał na pytania polskiego reportera - Kacpra Merka. A kiedy ten wyznał, że jego żona jest fanką nakrycia głowy Graneruda, Norweg nie czekając zbyt długo ściągnął czapkę z głowy i wręczył ją reporterowi z poleceniem, by przekazał ją żonie .

Skoki narciarskie. Halvor Egner Granerud wręczył prezent polskiemu dziennikarzowi

"Skoki narciarskie to polski sport narodowy. Halvora Egnera Graneruda oddającego czapkę można więc porównać z Erlingiem Haalandem, robiącym to samo ze swoim garniturem" - pisze norweski portal Dagbladet.no. Na jego łamach zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni opowiedział, dlaczego wręczył polskiemu dziennikarzowi tak niecodzienny prezent. - Ten reporter to miły facet i zawsze jest tak samo sympatyczny, a czapka nie była dla niego, tylko dla jego żony - powiedział.