Granerud miażdży, ale to nie koniec! Możliwy niebywały zwrot akcji

Dawid Kubacki nieco ponad tydzień temu stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Obecnie jego strata do liderującego Halvora Egnera Graneruda to już ponad 200 punktów. Choć przed zawodnikami jeszcze dziesięć konkursów indywidualnych, różnica ta może być trudna do zniwelowania. Z drugiej strony - przed laty Adam Małysz potrafił skutecznie przeprowadzić taką pogoń, co i dla "Mustafa" może być sygnałem, że wierzyć trzeba do samego końca.