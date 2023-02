W rozegranym w środę hicie Premier League Manchester City rozbił swojego rywala w walce o tytuł - Arsenal, zwyciężając 3:1. Bramki dla "The Citizens" zdobyli: Kevin De Bruyne, Jack Grealish oraz Erling Haaland . Ten wynik pozwolił ekipie prowadzonej przez Pepa Guardiolę zrównać się w tabeli z "Kanonierami", choć londyńczycy rozegrali jak dotąd o jeden mecz mniej. Wynik tej potyczki może okazać się kluczowy, gdy ważyć się będą losy mistrzostwa.

Skoki narciarskie. Halvor Egner Granerud szlifuje formę przed MŚ w Planicy