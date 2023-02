Ekipa z północy Europy swoją siłę opiera rzecz jasna na postaci Halvora Egnera Graneruda , który w ostatnim czasie swoimi popisami póki co przyćmiewa nawet Adama Małysza z pierwszego, wielkiego sezonu 2000/2001. Ma na koncie już siedem wygranych i przewodzi klasyfikacji generalnej z przewagą ponad stu punktów nad Dawidem Kubackim . Wygrał też 71. Turniej Czterech Skoczni , w trakcie którego dał się pokonać tylko raz - w Innsbrucku, na Bergisel.

To, w połączeniu z przyzwoitą postawą jego kolegów (w czołowej "20" PŚ znajduje się jeszcze trzech: Marius Lindvik, Johann Andre Forfang i Robert Johansson) sprawia, że Norwegia liczy się także w Pucharze Narodów, gdzie aktualnie jest trzecia, depcząc po piętach Polsce, do której traci tylko dwa punkty. Dogonienie liderującej Austrii może być traktowane jako wyzwanie (strata to 599 "oczek"), ale biorąc pod uwagę fakt, że ledwie przekroczyliśmy półmetek sezonu, wszystko może się zdarzyć.