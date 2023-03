Granerud z Covid-19? Poruszenie w Norwegii

Skoczek jak nigdy wcześniej zignorował norweskich dziennikarzy przechodząc po zakończeniu konkursu obok nich w milczeniu i nie odpowiedział na żadne pytanie za wyjątkiem kanału telewizji NRK , który posiada prawa do transmisji.

Opisano i pokazano na zdjęciach jak udał się w stronę hotelu położonego tuż za skocznią, w którym mieszkają Norwegowie " zgarbiony i powłócząc nogami " i do końca dnia się już nie pokazał.

Raw Air rozpoczął się w piątek i potrwa do 19 marca. Po niedzielnym konkursie w Oslo rywalizacja przeniesie się do Lillehammer, a później do Vikersund.