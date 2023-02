Granerud faworytem do złotego medalu? Ekspert zwraca uwagę na istotny aspekt

Już w najbliższą sobotę skoczkowie narciarscy przystąpią do walki o pierwsze medale podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym, jakie w tym roku odbywają się w Planicy. Jednym z głównych kandydatów do złotego krążka z pewnością będzie lider Pucharu Świata - Halvor Egner Granerud, chociaż Kazimierz Długopolski, w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" zwraca uwagę na to, że rola zdecydowanego faworyta bywa niebezpieczna.