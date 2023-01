Granerud, który wygrał trzy z czterech konkursów Turnieju (obok tej ostatniej najlepszy był także w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen) zdystansował konkurencję. Choć przed finałową odsłoną zmagań wielu wierzyło jeszcze, że przegonić będzie go w stanie Dawid Kubacki (i to mimo, że dzieliły ich ponad 23 punkty), ostatecznie zawodnik z Oslo jeszcze powiększył swój zapas. Co więcej - zgromadził najwięcej punktów w całej historii imprezy.