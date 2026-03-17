Gorzkie słowa po ostatnich zawodach w Oslo. Wszyscy to widzieli. FIS może być bezwzględny

Bartłomiej Wrzesiński

Za nami weekend Pucharu Świata z zawodami w Oslo. Legendarny obiekt po raz kolejny dał o sobie znać, w czym znacząco pomogły wymagające warunki atmosferyczne. Kapryśna pogoda nie była jednak jedynym problemem dla organizatorów. Fakt niskiej frekwencji przy Holmenkollbakken nie przeszedł bez echa, a głosy płynące z Norwegii zapowiadają daleko idące konsekwencje. FIS może wyciągnąć wnioski i dokonać przełomowej decyzji.

Domen Prevc w locie na skoczni, narty w V, sportowy kombinezon, kask, gogle, widoczne logo sponsora
Domen PrevcPhoto by TERJE PEDERSEN / NTB / AFPAFP

W ostatni weekend karuzela Pucharu Świata zatrzymała się w norweskim Oslo. Na legendarnej Holmenkollbakken rozegrano dwa konkursy, o których było bardzo głośno. Kapryśna natura słynnej skoczni dała znowu o sobie znać, o czym boleśnie przekonali się nawet najwięksi faworyci. Przy tym wszystkim nie brakowało nieoczekiwanych sukcesów.

Sobotni konkurs padł łupem Gregora Deschwandena, dla którego był to premierowy triumf w Pucharze Świata. Prócz niego w skład nieoczywistego podium weszli jeszcze Maximilian Ortner oraz Naoki Nakamura. Z wymagającymi warunkami nie poradzili sobie m.in. Domen Prevc i Philipp Raimund, którzy nie awansowali do drugiej serii, a także pechowiec z kwalifikacji Marius Lindvik. Najlepszym z Polaków był sklasyfikowany na 22. miejscu Kacper Tomasiak.

Niedzielne zawody były jeszcze bardziej wymagające dla skoczków, a organizatorzy ostatecznie skapitulowali tuż po zakończeniu pierwszej serii. Triumfatorem nieoczekiwanie został Tomofumi Naito. W drugim konkursie nie brakowało niebezpiecznych chwil - ogromne problemy podczas lotu mieli m.in. Vladimir Zografski oraz Felix Hoffmann.

Zobacz również:

Konrad Tomasiak
Skoki Narciarskie

Dyskwalifikacja Konrada Tomasiaka. PZN oficjalnie potwierdził, jest protokół

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Norwegowie zaniepokojeni obrazkami z Oslo. Biją na alarm

    Wymownym obrazkiem z niedzielnego konkursu była rezygnacja Philippa Raimunda. Mistrz olimpijski z Predazzo niedługo przed swoim skokiem wycofał się z zawodów, a jego niewybredny komentarz został pokazany w telewizji na żywo. Niemiec po konkursie podkreślał, że nie miał zamiaru ryzykować zdrowia w tak trudnych warunkach atmosferycznych.

    Wymagająca pogoda nie była dla organizatorów jedynym problemem. W Norwegii głośno jest o bardzo słabej frekwencji podczas poszczególnych konkursów. Głos w tej sprawie zabrał m.in. dyrektor norweskiej kadry Jan-Erik Aalbu. Działacz jasno zasugerował, że kontynuowanie tego trendu może zagrozić w przyszłości odebraniem przez FIS prawa do organizowania konkursów w Oslo.

    - Jeżeli nie podejmiemy drastycznych kroków, grozi nam utrata Pucharu Świata. Oglądanie konkursów przy prawie pustych trybunach boli. Jest to dalekie od tego, co chcielibyśmy oglądać. Faktem jest, że nigdzie w Europie nie ma gorszej frekwencji niż u nas - napisał bez ogródek Aalbu za pośrednictwem mediów społecznościowych

    Na fiasko konkursów na Holmenkollbakken zareagował również Grete Nykkelmo, dyrektor generalny Festiwalu Narciarskiego w Holmenkollen. - Myślę, że pogoda zrobiła różnicę. Ponadto czasy i ludzie się zmienili. Powrót do tego, co było w dawnych czasach, może być trudny. Niemniej podejmiemy działania, by zebrać publiczność bliżej skoczni w przyszłym roku. Skontaktuję się z Aalbu, by o tym porozmawiać. Wszystkim zależy na zainteresowaniu skokami - stwierdził Norweg cytowany przez eurosport.tvn24.pl.

    Do zakończenia sezonu Pucharu Świata pozostały już tylko zawody w lotach narciarskich na mamutach w Vikersund oraz Planicy. Od dłuższego czasu pewny triumfu w klasyfikacji generalnej jest Domen Prevc. Najwyżej notowanym Polakiem pozostaje sklasyfikowany na 17. pozycji Kacper Tomasiak.

    Zobacz również:

    Kacper Tomasiak na igrzyskach zdobył trzy medale, a teraz skacze gorzej niż przed tą imprezą. Wiemy, co się stało.
    Skoki Narciarskie

    Zjazd formy Tomasiaka. Wyjaśnia, co się stało. Jaśniej się nie da

    Dariusz Ostafiński
    Dariusz Ostafiński
    Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku trzyma narty podczas zawodów skoków narciarskich, w tle widoczne rozmyte światła oraz zarys trybun.
    Kacper TomasiakURS FLUEELEREast News
    Skocznia w Oslo-Holmenkollen
    Skocznia w Oslo-HolmenkollenGORM KALLESTAD/SCANPIX NORWAYAFP
    Skoczek narciarski w kombinezonie sportowym i kasku ochronnym stoi na tle banerów reklamowych, unosi prawą rękę w geście pozdrowienia, a na piersi widnieje numer startowy i logo sponsorów.
    Philipp RaimundKERSTIN JOENSSONAFP
    Apoloniusz Tajner: Konkursy po igrzyskach wypadają nam słabiej, niż byśmy oczekiwali. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja