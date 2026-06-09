Nie ma żadnych wątpliwości, że Kacper Tomasiak będzie kandydował do miana objawienia roku w polskim sporcie. Nastolatek niespodziewanie przejął rolę lidera kadry skoczków, prezentując wysoki poziom w Pucharze Świata. Tam spisywał się dobrze, ale na igrzyskach olimpijskich zaprezentował się wybitnie.

Tomasiak leciał do Predazzo bez większych oczekiwań, a wrócił z aż trzema medalami. Najpierw zdobył srebrny medal na normalne skoczni, potem brązowy na skoczni dużej, a wszystko podsumował drugim wicemistrzostwem olimpijskim - tym razem w konkursie duetów razem z Pawłem Wąskiem.

PROFBUD reaguje na słowa mamy Tomasiaka

W uznaniu zasług Tomasiak ma otrzymać mieszkanie w Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich sponsorowane przez firmę PROFBUD. W ostatnim czasie pojawiły się pewne komplikacje, które sprawiły, że rodzinie Tomasiaka powoli kończy się cierpliwość. Głos zabrała mama i menadżerka - Kinga Tomasiak.

- W związku z komentarzami, że jesteśmy pazerni, i wyliczaniem, jak dużo Kacper dostał, oraz że dostał dodatkową nagrodę w postaci mieszkania, która mu się nie należała, Kacper rozważa rezygnację z tej nagrody. W niedługim czasie mamy spotkanie z firmą Profbud i będziemy rozmawiać na ten temat - powiedziała w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Niedługo później głos zabrała sama firma PROFBUD. "W związku z pojawiającymi się informacjami, wyjaśniamy, że przekazanie mieszkania Kacprowi Tomasiakowi było autorską inicjatywą firmy PROFBUD, która została następnie uzgodniona i zrealizowana we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim. Decyzja ta została podjęta całkowicie niezależnie i była wyrazem uznania dla znakomitych wyników sportowych osiągniętych przez Kacpra Tomasiaka podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich" - czytamy we wstępie.

"Dla firmy PROFBUD istotne jest, aby sportowcy otrzymali realne i odczuwalne wsparcie. Dzięki współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim możliwe będzie przeprowadzenie procesu w formule zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz przy zachowaniu maksymalnych korzyści dla zawodnika. Podtrzymujemy naszą decyzję - jeszcze w czerwcu planujemy spotkanie, podczas którego Kacper wybierze mieszkanie w inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich" - napisano dalej.

"Chcielibyśmy jednocześnie podkreślić: PROFBUD przekazując mieszkanie Kacprowi Tomasiakowi rozszerzył wsparcie dla olimpijczyków poza podstawowe ramy umowy sponsorskiej z Polskim Komitetem Olimpijskim doceniając szczególną determinację i postawę reprezentanta Polski podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan - Cortina" - podsumowano.

Z oświadczenia firmy dowiadujemy się także, że zostanie zorganizowany konkurs "Olimpijska Historia XXI wieku". W ramach nagrody laureat również będzie mógł liczyć na mieszkanie Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich.

Kacper Tomasiak stanie przed szansą kontynuowania wspaniałej medalowej serii Foto Olimpik AFP





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