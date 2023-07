Gorąco wokół Piotra Żyły. Stefan Horngacher nie owija w bawełnę ws. Polaka

Piotr Żyła kontra Sławomir Peszko? To może być hit w oktagonie

Naszej redakcji udało się dowiedzieć od ludzi ze środowiska obu sportowców , że właściwie nic już nie stoi na przeszkodzie, by do takiego starcia doszło. Walka miałaby się odbyć w maju przyszłego roku , a w kwestii apanaży dla obu zawodników mówi się o rekordowych kwotach .

Na trwające spekulacje błyskawicznie zareagował także prezes Polskiego Związku Narciarskiego - Adam Małysz. - Gdzieś tam słyszę, że to są plotki. My o niczym takim nie wiemy. Piotrka spytałem, też powiedział, że o tym słyszał. Tylko tyle. Ciężko się odnieść do tego tematu. Wiadomą sprawą jest, że związek musi być poinformowany, jeśli coś takiego miałoby mieć miejsce. Na razie Piotrek jest naszym zawodnikiem i gdy padłaby taka propozycja czy też prośba Piotrka, musielibyśmy to rozpatrzeć - tłumaczył w rozmowie z portalem Skijumping.pl.