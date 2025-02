Gorąco wokół Adama Małysza, Rafał Kot wytknął mu błąd. "Przykro mi to mówić"

Rafał Kot o błędzie Adama Małysza. "Przykro mi to mówić"

"Przykro mi to mówić, ale błędem Adama było to, że to poszło przez media. Nie było to załatwione ani w cztery oczy, ani na zarządzie. Ale co zrobił Alexander Stoeckl? To samo. Nie przyjechał do związku, nie powiedział 'rezygnuję'. Zrobił to przez media i to jeszcze norweskie. To poszło w świat" - zauważył.