Gorąco w polskiej kadrze? Kluczowa decyzja Thurnbichlera. To mógł być bunt

Czas mija, a forma dotychczasowych liderów polskiej kadry w skokach narciarskich wciąż nie wzrasta. Na jej czele znajduje się obecnie Aleksander Zniszczoł, który podczas ostatnich konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen i Lake Placid plasował się w czołowej dziesiątce.

W Stanach Zjednoczonych przebłysk zanotował także Piotr Żyła, który w czasie drugich zawodów wywalczył czwartą lokatę. Generalnie jednak "Wewiórowi", a także Kamilowi Stochowi i Dawidowi Kubackiemu daleko do dyspozycji, do której przyzwyczaili nas w ostatnich latach.

Skoki narciarskie. Adam Małysz wprost w sprawie Kubackiego, Stocha i Żyły

Po ostatnich zawodach w Lake Placid głos w sprawie naszych weteranów zabrał Adam Małysz . Prezes Polskiego Związku Narciarskiego nie ukrywa, że jego zdaniem w przypadku serii słabszych występów, nawet tacy skoczkowie jak Piotr Żyła, Dawid Kubacki czy Kamil Stoch powinni odpuścić starty w Pucharze Świata i udać się na obóz treningowy lub rywalizować w konkursach Pucharu Kontynentalnego.

Ja byłem dużo wcześniej za tym, żeby ci starsi zawodnicy, gdy nie byli w formie, żeby potrenowali lub pojechali na te zawody troszkę niższej rangi. Jeśli tam zaczynasz wygrywać i wchodzić w tę trójkę, to samego zawodnika to podbudowuje. I to wcale nie jest coś, co jest gorsze i w jakimś tam stopniu degradujące. Ja myślę, że mimo wszystko to buduje w jakimś tam stopniu ~ powiedział Adam Małysz w studiu TVN

Temat ten był obecny także na początku tego sezonu Pucharu Świata, gdy trener Thomas Thurnbichler chciał, by Dawid Kubacki zrobił sobie przerwę w występach konkursowych, poświęcając ten czas na treningi. Sam zawodnik stwierdził jednak, że w czasie sezonu zawodnicy powinni startować w zawodach.

Czy austriacki szkoleniowiec popełnił błąd, nie stawiają ostatecznie na swoim? Głos w tej sprawie zabrał w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty Jakub Kot.

- Wracam do tego, co powiedział Adam Małysz, który zgadzał się ze zdaniem trenera, aby wycofać Dawida. Aczkolwiek dodał, że ma to sens tylko, jeśli zawodnik jest w pełni zaangażowany i chętny na taki krok. Jeżeli skoczek pojechałby na obóz na siłę, to mogłoby to przynieść różne skutki, także te negatywne - stwierdził ekspert Eurosportu.

Jak zaznaczył, brak konsultacji ze skoczkami i wprowadzenie w polskiej kadrze "rządów twardej ręki", mogłoby nie okazać się skuteczne, a co więcej - doprowadzić do buntu. - Warto szczerze rozmawiać i to chciał zrobić Austriak - skwitował sprawę Jakub Kot.

W najbliższy weekend konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędą się w Sapporo, gdzie polska kadra wystąpi w składzie: Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Klemens Murańka. Ze swoimi podopiecznymi w podróż do Japonii nie udał się za to trener Thomas Thurnbichler . Na miejscu zastąpi do Wojciech Topór.

