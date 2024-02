Obecny sezon dla polskich skoczków jest bardzo słaby. Dopiero ostatnie konkursy i skoki Piotra Żyły, a przede wszystkim Aleksandra Zniszczoła dają nadzieję, że "Biało-Czerwonym" uda się jeszcze stanąć na podium i nawiązać do poprzednich lat, kiedy było to normą niemal co tydzień. Pojawiły się nawet głosy, że niepewna jest przyszłość trenera Thomasa Thurnbichlera, ale prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz zdecydowanie rozwiał te spekulacje.