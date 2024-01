Małżonka Kamila Stocha, Ewa Bilan-Stoch, to jedna z najpopularniejszych WAGs w świecie skoków narciarskich. Kobieta z jednym z liderów polskiej kadry na ślubnym kobiercu stanęła w 2010 roku i od tej pory jest najwierniejszą fanką zawodnika z Zębu. 39-latka już od jakiegoś czasu spełnia się w roli menadżerki swojego małżonka, ale również kilku innych skoczków naszej reprezentacji. W związku z tym bardzo często towarzyszy ona "Biało-Czerwonym" podczas ważnych imprez. Ewy Bilan-Stoch pod skocznią nie zabrakło także podczas tegorocznych mistrzostw świata w lotach. Jak się okazało, Polka pojechała do Austrii nie tylko po to, aby wspierać podopiecznych Thomasa Thurnbichlera.