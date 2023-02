Za nami konkursy Pucharu Świata w Willingen. Dla polskich kibiców przyniosły one spore rozczarowanie - mimo miejsca na podium w sobotnich zawodach Dawida Kubackiego, jego strata w klasyfikacji generalnej do Halvora Egnera Graneruda znacząco wzrosła. Jakby tego było mało, kryzys formy przeżywał Kamil Stoch, który nie zdołał awansować do niedzielnych zmagań. Rywalizacja tego dnia toczyła się na Muehlenkopfschanze w bardzo trudnych warunkach, które sprawiały, że w torach najazdowych zbierała się woda. Archaiczność obiektu zwróciła uwagę działacza, Janusza Malika, który przyznał, że jego zdaniem organizatorzy muszą podjąć stosowne kroki i go zmodernizować. "Nie rozumiem, dlaczego takie Niemcy, mając taką skocznię nie mogą czegoś takiego zrobić" - mówił na antenie "Eurosportu".