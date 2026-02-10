Gorąco po medalu Tomasiaka. Norweski skandalista nie wytrzymał. Grzmi o skandalu

Kacper Tomasiak od startu tego sezonu zachwycał, a momentami wręcz szokował świat. Nastolatek z Polski przedarł się do narciarskiej elity przebojem. Od przebłysków w letnim Grand Prix, przez bardzo dobrze próby w Pucharze Świata aż do bezapelacyjnego powołania na igrzyska olimpijskie.

Do Predazzo Tomasiak leciał w roli zawodnika, który szczególnie na skoczni normalnej będzie groźny, ale potencjalny medal wciąż wydawał się znajdować w strefie marzeń. W poniedziałkowy wieczór jasne stało się, że marzenia stały się rzeczywistością, a Tomasiak wykonał pierwszy gigantyczny krok w karierze.

Forfang wściekły. Sędziowie skrzywdzili Norwega

Srebrny medal Tomasiak w dużej mierze zawdzięcza wybitnej próbie z drugiej serii. Pofrunął wówczas na 107. metr w stylu, którego nie powstydziłby się Kamil Stoch w najlepszej formie. Sędziowie ten daleki lot wycenili łącznie na 58 punktów. To najwyższa, obok Philippa Raimunda nota za styl.

Choć nawet, gdyby Tomasiak wylądował dobrze i od wszystkich sędziów otrzymałby noty po 18, to wciąż dawałoby mu srebrny medal, ale ze zdecydowanie mniejszą przewagą. Sytuacja z ocenami sędziów doprowadziła do wzburzenia Johanna Andre Forfanga. Norweski skandalista z Trondheim zajął 9. miejsce.

- Nie byłbym zaskoczony, gdybym dostał lepsze noty za styl. Przy tak małych różnicach punktowych na tej skoczni bardzo boli, gdy nie dostaje się tego, na co się zasługuje. Traciłem po pierwszej serii około trzech punktów do medalu, a trzy punkty więcej za styl to nie jest nic nierealnego. Można powiedzieć, że zostałem trochę skrzywdzony - rozpoczął w rozmowie z NTB.

- Dziś (sędziowie przyp. red.) obrali dość dziwną linię. W ocenach było sporo niezrozumiałych decyzji. Uważam, że ląduję stabilnie i pewnie przy dobrej długości skoku, a dostaję 18 punktów. Tymczasem są zawodnicy, którzy ledwo utrzymują się na nogach i też dostają 18 punktów. To frustrujące, gdy walczy się o medal i traci tak niewiele - dodał.

Spójrzmy więc na fakty. Po pierwszej serii Forfang faktycznie tracił do podium 3,4 pkt. Ostatecznie zabrakło mu niespełna sześciu oczek do duetu Deschwanden - Nikaido, który zajął trzecie miejsce. Trudno jednak mówić o tym, żeby sędziowie Forfanga skrzywdzili. Za pierwszy skok na 103,5. metra dostał 54 pkt za styl, z kolei za drugą próbę zakończoną pół metra bliżej otrzymał 54,5 pkt za styl.

Medaliści olimpijscy w swoich pierwszych próbach oceniali byli podobnie. Przy skokach w drugiej serii cała czwórka przekroczył granicę 106. metra i to zostało należycie docenione przez sędziów. Tomasiak i Raimund dostali łącznie po 58 pkt za styl, Nikaido 57, a Deschwanden 54,5.

Podobnego zdania zdaje się być były międzynarodowy sędzia - Edward Przybyła. - Nie, nie, nie. Nie ma szans, żeby Forfang został oceniony przez sędziów za nisko o ponad sześć punktów. A jeśli mówi zwłaszcza o pierwszej serii, to może mógł tam dostać po 18,5, a nie 18 punktów. Ale przy trzech wliczanych notach to by mu dało o 1,5 punktu więcej - twierdzi dla "Sport.pl".

Padło także porównanie właśnie do Tomasiaka. - Forfang to nie jest skoczek z jakimś wybitnym stylem. Dużo mu pod tym względem brakuje choćby do tego, co pokazał nasz Kacper. Tomasiakiem jestem zachwycony. Najpierw jego psychiką, a później stylem. W rundzie finałowej skoczył bardzo daleko i w naprawdę świetnym stylu. Dałbym bez wahania notę 19, a chyba nawet 19,5, jak to zrobiła trójka z piątki sędziów - zauważył.

Forfang ma przed sobą jeszcze jedną szansę na drugi indywidualny medal olimpijski w karierze. 14 lutego na skoczni dużej, a więc tej, z którą Kamil Stoch ma znakomite wspomnienia, odbędzie się bowiem konkurs indywidualny. Norweg będzie miał także szansę na wywalczenie miejsca na konkurs duetów.

Kacper Tomasiak i Philipp Raimund sprawili sensację podczas olimpijskiego konkursu na skoczni normalnej w Predazzo JAVIER SORIANO/AFP / IMAGO/NEWSPIX.PL AFP/Newspix

Johann Andre Forfang powiedział, co sądzi o Polakach Bartlomiej Bodzek/East News, IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner/Imago Sport and News East News

Kacper Tomasiak - srebrny medalista igrzysk olimpijskich ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/East News / Rex Features/East News/Action Press/Shutterstock East News

Michał Niewiński: Nie mam zazdrości ani zawiści, ale śmiesznie się patrzy na to, że Belgia ma medal Polsat Sport