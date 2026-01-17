Gorąco po konkursie w Sapporo. Japończyk blisko Tomasiaka, do tego zmiana na podium

Po rywalizacji w Zakopanem Puchar Świata w skokach narciarskich udał się do Azji, a dokładniej do japońskiego Sapporo, gdzie co roku odbywają się zmagania najlepszych zawodników. Z reprezentantów Polski na Okurayamie w sobotnim konkursie oglądać mogliśmy Aleksandra Zniszczoła, Dawida Kubackiego, Macieja Kota oraz Kacpra Tomasiaka.

W rundzie finałowej zameldowali się jednak tylko Kot i Kubacki, którzy zajęli odpowiednio 29. i 25. miejsce. O sporym pechu może mówić Tomasiak, który trafił na bardzo trudne warunki i poleciał zaledwie 119,5 metra, przez co zakończył rywalizację po pierwszej serii. Najlepszy kolejny raz okazał się Domen Prevc. Drugi był Naoki Nakamura, a trzeci Ren Nikaido.

W ten sposób Słoweniec znacznie umocnił się w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i powiększył swoją przewagę nad drugim Ryoyu Kobayashim (867 pkt) do aż 447 punktów. Młodszy brat fenomenalnego Petera Prevca ma na swoim koncie aż 1314 puntków i tym samym jest na najlepszej drodze do wywalczenia pierwszej w karierze Kryształowej Kuli.

O sporym sukcesie może mówić także Nikaido, który swoim 3. miejscem przeskoczył w klasyfikacji nieobecnego w Azji Anze Laniska. Z dorobkiem 721 punktów wyprzedza go o dokładnie cztery "oczka". Różnica ta najprawdopodobniej powiększy się o jeszcze kilka po niedzielnym konkursie.

Tomasiak bez punktów, rywale już zaczynają gonić

Ciekawie zrobiło się także w kontekście miejsc Polaków. Dalej 320 punktów ma Kacper Tomasiak. 18-latek pomimo miejsca poza czołową "30" utrzymał 12. lokatę w zestawieniu. Stosunkowo blisko niego znalazł się wspomniany już Nakamura. Japończyk dzięki zdobyciu 80 punktów plasuje się o jedną pozycję niżej i traci do naszego zawodnika jedynie 25 "oczek".

Dalej na 24. lokacie ze 148 punktami plasuje się Kamil Stoch. Dalej na 28. pozycji jest Piotr Żyła (96 pkt), 35. jest Maciej Kot (65 pkt), 37. Paweł Wąsek (54 pkt) i 41. Dawid Kubacki (38 pkt).

Tak wygląda klasyfikacja PŚ:

1. Domen Prevc - 1314 pkt

2. Ryoyu Kobayashi - 867 pkt

3. Ren Nikaido - 721 pkt

4. Anze Lanisek - 717 pkt

5. Jan Hoerl - 675 pkt

...

12. Kacper Tomasiak - 320 pkt

24. Kamil Stoch - 148 pkt

28. Piotr Żyła - 96 pkt

35. Maciej Kot - 65 pkt

37. Paweł Wąsek - 54 pkt

41. Dawid Kubacki - 38 pkt

Kacper Tomasiak URS FLUEELER East News

Naoki Nakamura AFP

Domen Prevc MATTHIAS SCHRADER East News