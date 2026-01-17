Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gorąco po konkursie w Sapporo. Japończyk blisko Tomasiaka, do tego zmiana na podium

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Kolejny raz Domen Prevc okazał się najlepszy i prawdziwie zdominował swoich rywali podczas konkursu w Sapporo. Tym samym umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Gorąco zrobiło się wokół pozycji Kacpra Tomasiaka, bowiem blisko niego znalazł się Naoki Nakamura. Do zmiany doszło na podium, gdyż swoją pozycję stracił nieobecny w Japonii Anze Lanisek. Oto jak wygląda klasyfikacja.

Zawodnik w białym kombinezonie narciarskim z numerem 59, kaskiem i goglami na twarzy stoi na tle banerów reklamowych, w tle widoczna kamera i kamerzysta.
Kacper TomasiakEXPA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Po rywalizacji w Zakopanem Puchar Świata w skokach narciarskich udał się do Azji, a dokładniej do japońskiego Sapporo, gdzie co roku odbywają się zmagania najlepszych zawodników. Z reprezentantów Polski na Okurayamie w sobotnim konkursie oglądać mogliśmy Aleksandra Zniszczoła, Dawida Kubackiego, Macieja Kota oraz Kacpra Tomasiaka.

W rundzie finałowej zameldowali się jednak tylko Kot i Kubacki, którzy zajęli odpowiednio 29. i 25. miejsce. O sporym pechu może mówić Tomasiak, który trafił na bardzo trudne warunki i poleciał zaledwie 119,5 metra, przez co zakończył rywalizację po pierwszej serii. Najlepszy kolejny raz okazał się Domen Prevc. Drugi był Naoki Nakamura, a trzeci Ren Nikaido.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Tomasiak zawiódł w Sapporo na całej linii. Teraz się tłumaczy. "Tak wyszło"

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    W ten sposób Słoweniec znacznie umocnił się w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i powiększył swoją przewagę nad drugim Ryoyu Kobayashim (867 pkt) do aż 447 punktów. Młodszy brat fenomenalnego Petera Prevca ma na swoim koncie aż 1314 puntków i tym samym jest na najlepszej drodze do wywalczenia pierwszej w karierze Kryształowej Kuli.

    O sporym sukcesie może mówić także Nikaido, który swoim 3. miejscem przeskoczył w klasyfikacji nieobecnego w Azji Anze Laniska. Z dorobkiem 721 punktów wyprzedza go o dokładnie cztery "oczka". Różnica ta najprawdopodobniej powiększy się o jeszcze kilka po niedzielnym konkursie.

    Tomasiak bez punktów, rywale już zaczynają gonić

    Ciekawie zrobiło się także w kontekście miejsc Polaków. Dalej 320 punktów ma Kacper Tomasiak. 18-latek pomimo miejsca poza czołową "30" utrzymał 12. lokatę w zestawieniu. Stosunkowo blisko niego znalazł się wspomniany już Nakamura. Japończyk dzięki zdobyciu 80 punktów plasuje się o jedną pozycję niżej i traci do naszego zawodnika jedynie 25 "oczek".

    Zobacz również:

    Nicola Zalewski
    Serie A

    Nicola Zalewski na ustach Włochów. To Polak zrobił w meczu Serie A. Werdykt wydany

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski

      Dalej na 24. lokacie ze 148 punktami plasuje się Kamil Stoch. Dalej na 28. pozycji jest Piotr Żyła (96 pkt), 35. jest Maciej Kot (65 pkt), 37. Paweł Wąsek (54 pkt) i 41. Dawid Kubacki (38 pkt).

      Tak wygląda klasyfikacja PŚ:

      1. Domen Prevc - 1314 pkt

      2. Ryoyu Kobayashi - 867 pkt

      3. Ren Nikaido - 721 pkt

      4. Anze Lanisek - 717 pkt

      5. Jan Hoerl - 675 pkt

      ...

      12. Kacper Tomasiak - 320 pkt

      24. Kamil Stoch - 148 pkt

      28. Piotr Żyła - 96 pkt

      35. Maciej Kot - 65 pkt

      37. Paweł Wąsek - 54 pkt

      41. Dawid Kubacki - 38 pkt

      Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Zobacz również:

      Kacper Tomasiak
      Skoki Narciarskie

      Tomasiak zawiódł w Sapporo na całej linii. Teraz się tłumaczy. "Tak wyszło"

      Michał Chmielewski
      Michał Chmielewski
      Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku trzyma narty podczas zawodów skoków narciarskich, w tle widoczne rozmyte światła oraz zarys trybun.
      Kacper TomasiakURS FLUEELEREast News
      Naoki Nakamura
      Naoki NakamuraAFP
      Skoczek narciarski ląduje na śnieżnej skoczni z rozpostartymi ramionami i uniesionymi dłońmi, ubrany w kombinezon sportowy oraz kask z goglami, tło stanowi jasna, zaśnieżona powierzchnia.
      Domen PrevcMATTHIAS SCHRADER East News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja