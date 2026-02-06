Gorąco na igrzyskach. Tomasiak stracił 3,2 pkt. W Niemczech aż huczy
Emocje związane z rywalizacją na skoczni podczas zimowych igrzysk olimpijskich A.D. 2026 wzrastają z każdym dniem. Już wczoraj mieliśmy ich przedsmak. Skoczkowie mieli bowiem okazję zapoznać się z obiektem w Predazzo podczas oficjalnych treningów. Po ich zakończeniu głośno jest między innymi w Niemczech. Za naszą zachodnią granicą aż huczy zwłaszcza o jednym podopiecznym Stefana Horngachera. - Orzeł zachwycił - piszą o nim tamtejsi dziennikarze. Co ciekawe, w jednej z opublikowanych klasyfikacji, Kacper Tomasiak stracił do niego 3,2 pkt.
Za nami pierwsze przetarcia z normalną skocznią w Predazzo, na której skoczkowie narciarscy powalczą o pierwsze medale podczas tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina.
W czwartkowy wieczór panowie odbyli trzy sesje treningowe. Pierwszą z nich wygrał Austriak Stefan Kraft, drugą Fin Vilho Palosaari ex aequo z reprezentantem Niemiec Feliksem Hoffmannem, a trzecia odsłona rywalizacji należała do Norwega - Kristoffera Eriksena Sundala.
Wśród Polaków - występujących w składzie: Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak - najlepiej radził sobie ostatni z wymienionych, zajmując odpowiednio 7., 11. oraz 9. lokatę.
Wynikami czwartkowej, przedolimpijskiej rozgrzewki żyją Niemcy, zachwycając się wynikami zwłaszcza jednego z podopiecznych trenera Stefana Horngachera - wspomnianego już Felixa Hoffmanna.
IO Mediolan-Cortina. W Niemczech głośno o tym, co zdarzyło się na skoczni
- Orzeł DSV zachwyca podczas treningu. Felix Hoffmann, 28 lat, wygrał jedną z trzech rund w czwartkowy wieczór; w pozostałych zajął drugie i trzecie miejsce - pieje z zachwytu portal Sport1.de.
Wszystkie trzy skoki były na dobrym poziomie. Całkiem dobrze radzę sobie ze skocznią narciarską
Te same słowa swojego reprezentanta cytuje także portal Sport.de. - Hoffmann składa oświadczenie olimpijskie - skwitowano jego wypowiedź.
Skocznia narciarska w Predazzo wywołała wiele dyskusji przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Niemiecki skoczek narciarski Felix Hoffmann nie ma jednak żadnych problemów z obiektem, co zademonstrował podczas pierwszego oficjalnego treningu w czwartek wieczorem
Co ciekawe, Adam Bucholz utworzył zestawienie, w którym obliczył średnią punktów z każdego z trzech treningowych skoków poszczególnych zawodników. Felix Hoffmann zajął w nim drugie miejsce, wygrywając o 3,2 punktu... z piątym Kacprem Tomasiakiem, co pokazuje, że medal olimpijski może być w zasięgu reprezentanta Polski.
Najlepszy w tej klasyfikacji okazał się Kristoffer Eriksen Sundal, a trzecie miejsce zajął Stephan Embacher. Olimpijski konkurs na normalnej skoczni odbędzie się w poniedziałek.