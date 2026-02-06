Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gorąco na igrzyskach. Tomasiak stracił 3,2 pkt. W Niemczech aż huczy

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Emocje związane z rywalizacją na skoczni podczas zimowych igrzysk olimpijskich A.D. 2026 wzrastają z każdym dniem. Już wczoraj mieliśmy ich przedsmak. Skoczkowie mieli bowiem okazję zapoznać się z obiektem w Predazzo podczas oficjalnych treningów. Po ich zakończeniu głośno jest między innymi w Niemczech. Za naszą zachodnią granicą aż huczy zwłaszcza o jednym podopiecznym Stefana Horngachera. - Orzeł zachwycił - piszą o nim tamtejsi dziennikarze. Co ciekawe, w jednej z opublikowanych klasyfikacji, Kacper Tomasiak stracił do niego 3,2 pkt.

Sportowiec w złotym kasku i goglach, ubrany w strój z logo olimpijskim. Obok widoczny w locie na skoczni narciarskiej z charakterystycznym znakiem olimpijskim na śniegu.
Igrzyska olimpijskie. Na zdjęciu Kacper Tomasiak oraz Felix Hoffmann sfotografowany w locieJAVIER SORIANO / AFPAFP
Za nami pierwsze przetarcia z normalną skocznią w Predazzo, na której skoczkowie narciarscy powalczą o pierwsze medale podczas tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina.

W czwartkowy wieczór panowie odbyli trzy sesje treningowe. Pierwszą z nich wygrał Austriak Stefan Kraft, drugą Fin Vilho Palosaari ex aequo z reprezentantem Niemiec Feliksem Hoffmannem, a trzecia odsłona rywalizacji należała do Norwega - Kristoffera Eriksena Sundala.

Wśród Polaków - występujących w składzie: Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak - najlepiej radził sobie ostatni z wymienionych, zajmując odpowiednio 7., 11. oraz 9. lokatę.

    Wynikami czwartkowej, przedolimpijskiej rozgrzewki żyją Niemcy, zachwycając się wynikami zwłaszcza jednego z podopiecznych trenera Stefana Horngachera - wspomnianego już Felixa Hoffmanna.

    IO Mediolan-Cortina. W Niemczech głośno o tym, co zdarzyło się na skoczni

    - Orzeł DSV zachwyca podczas treningu. Felix Hoffmann, 28 lat, wygrał jedną z trzech rund w czwartkowy wieczór; w pozostałych zajął drugie i trzecie miejsce - pieje z zachwytu portal Sport1.de.

    Wszystkie trzy skoki były na dobrym poziomie. Całkiem dobrze radzę sobie ze skocznią narciarską
    dodał na jego łamach sam zainteresowany

    Te same słowa swojego reprezentanta cytuje także portal Sport.de. - Hoffmann składa oświadczenie olimpijskie - skwitowano jego wypowiedź.

    Skocznia narciarska w Predazzo wywołała wiele dyskusji przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Niemiecki skoczek narciarski Felix Hoffmann nie ma jednak żadnych problemów z obiektem, co zademonstrował podczas pierwszego oficjalnego treningu w czwartek wieczorem
    czytamy dalej

    Co ciekawe, Adam Bucholz utworzył zestawienie, w którym obliczył średnią punktów z każdego z trzech treningowych skoków poszczególnych zawodników. Felix Hoffmann zajął w nim drugie miejsce, wygrywając o 3,2 punktu... z piątym Kacprem Tomasiakiem, co pokazuje, że medal olimpijski może być w zasięgu reprezentanta Polski.

    Najlepszy w tej klasyfikacji okazał się Kristoffer Eriksen Sundal, a trzecie miejsce zajął Stephan Embacher. Olimpijski konkurs na normalnej skoczni odbędzie się w poniedziałek.

