Godziny do kluczowej decyzji FIS ws. Rosjan. "Nikt nie decyduje, gdzie się rodzi"

Prezes Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS) Johan Eliasch, sekretarz generalny tej organizacji Michel Vion oraz dyrektor wykonawczy Urs Lehmann zaadresowali pismo do krajowych federacji, w których przedstawili argumenty, dla których Rosjanie ich zdaniem powinni zostać przywróceni do rywalizacji w zawodach międzynarodowych w charakterze zawodników neutralnych, czyli nienoszących symboli narodowych. Wygląda na to, że chcą uchylić im furtkę do powrotu.

"Nikt nie może decydować o tym, gdzie się urodzi. Musimy patrzeć na sportowców bez nacisków i wpływów politycznych. Musimy wspierać wszystkich sportowców i dopilnować, aby nie byli wykorzystywani jako narzędzia polityczne. Nasze statuty stanowią, że FIS musi zachować neutralność polityczną. Ta zasada jest święta - zasada zakorzeniona w przekonaniu, że sport jednoczy ludzkość. Zawody międzynarodowe tworzą pomost między ludźmi i narodami" - czytamy. Treść listu ujawnił na swoim profilu na X Tomasz Sikora, wicemistrz olimpijski w biathlonie z 2006 roku.

Tak wygląda część "merytoryczna", a w dalszej części dokument zawiera jeszcze ankietę. FIS chce poznać opinie federacji na temat ewentualnego przywrócenia Rosjan do Pucharu Świata i igrzysk olimpijskich. Według zapewnień działaczy wyniki mają pozostać utajnione.

Ostateczna decyzja ma nastąpić we wtorek.

Nawet jeśli okaże się pozytywna, to nie będzie oznaczała końca problemów Rosjan. Szefowa fińskiego związku Sirpa Korkatti już ogłosiła, że i tak nie będą mogli pojawić się w Finlandii w końcówce listopada.

Rosjanie nie mają czego szukać w Ruce. Obowiązuje ich zakaz wjazdu

- Według naszej interpretacji Rosjanie nie mogą obejść rządowego zakazu poprzez decyzję organizacji sportowych - dodała.

- Jestem głęboko zaniepokojona tym, że my, jako międzynarodowa społeczność sportowa, musimy zadbać o to, by postępować moralnie i właściwie - zakończyła (cyt. za hs.fi).

