Finałowe zawody w Planicy od lat przyciągają do Słowenii tłumy polskich kibiców. W tym roku zainteresowanie jest jednak jeszcze większe, ponieważ konkursy mają wyjątkowy charakter. Już od czwartku pierwsi kibice zaczęli przyjeżdżać do Słowenii, a na ulicach Kranjskiej Gory coraz częściej było słychać język polski.

Z myślą o biało-czerwonych powstał specjalny projekt - tzw. Polski Dom, który ma być przestrzenią do spotkań i rozmów. Dla kibiców przygotowano również liczne animacje, konkursy oraz koncerty. Jednym z głównych punktów programu było spotkanie z Kamilem Stochem.

Jako pierwsza na scenie pojawiła się burmistrz Kranjskiej Gory, która gorąco powitała polskich kibiców. Przypomniała również, że Planica jest miejscem wyjątkowym dla Stocha - zarówno ze względów sportowych, jak i prywatnych.

Później, dość nieoczekiwanie, na scenę zaproszono jego wielkiego rywala sprzed lat Petera Prevca. Była słoweńska gwiazda skoków od razu ukłoniła się naszemu mistrzowi, a Polak odwzajemnił gest. Kibice natychmiast zaczęli skandować jego imię. Prevc wziął jednak mikrofon i zaczął skandować "Kamil!".

Dziękuję, Kamil, że wybrałeś Planicę i Kranjską Gorę na swoje pożegnanie z oficjalnymi skokami narciarskimi. W imieniu komitetu organizacyjnego wręczam ci tylko małą pamiątkę. Jestem bardzo wdzięczny, że stworzyliśmy razem tak wiele wspomnień, że stoczyliśmy naprawdę dobre sportowe pojedynki. Życzę ci dużo - nie tylko szczęścia, ale też siły i woli na kolejne etapy życia

Kamil Stoch otrzymał również liczne upominki, m.in. od miasta Zakopane oraz od innych skoczków narciarskich - w tym plakat z podpisami kolegów ze świata skoków.

"Mam ogromne szczęście, że w świecie skoków mam wielu przyjaciół. Zawsze wychodziłem z założenia, że lepiej mieć przyjaciół niż wrogów i tym kierowałem się w życiu. Jednym z moich najbliższych jest Dawid, z którym spędziłem więcej czasu niż z własną żoną. Bliscy są mi także koledzy z drużyny, choćby Piotrek, z którym po 20 latach znów jesteśmy razem w Planicy. Oczywiście jest też Peter, z którym stoczyłem wiele sportowych batalii. Nigdy jednak nie było to coś, co nas dzieliło wręcz przeciwnie, raczej nas połączyło. Dlatego bardzo cenię go jako człowieka" - dodał Stoch.

Podczas spotkania kibice mieli wyjątkową okazję, by zadać naszemu mistrzowi kilkanaście pytań. Pojawiły się zarówno lekkie, dotyczące m.in. ulubionego smaku lodów czy słoweńskich potraw, jak i te bardziej wymagające - o plany po zakończeniu kariery oraz najważniejsze wartości w życiu.

Ja się całe życie zastanawiam, co jest najważniejsze. Myślę, że na pierwszym miejscu zawsze jest Bóg i cokolwiek by się nie działo, On zawsze jest i to od nas zależy, czy go przyjmiemy, czy nie. Oczywiście na drugim miejscu jest rodzina i najbliższe osoby i to powinniśmy pielęgnować zawsze, żebyśmy mieli dla nich czas

"Później przyjaciele i cała reszta, ale bardzo cenię sobie to, co my zbudowaliśmy wspólnie - więź między mną a kibicami. Bardzo doceniam, że chciało wam się przyjechać tyle godzin tutaj. To są bezcenne rzeczy, których nie da się kupić" - dodał.

Pytanie zadała także żona skoczka, Ewa Bilan-Stoch: "Czy w przyszłym roku wybiera się pan na Puchar Świata w Planicy jako kibic?". Kamil Stoch odpowiedział bez chwili wahania: Jeśli moja żona będzie mi w tym towarzyszyć, to z przyjemnością.

Jak się okazało, sam skoczek zdradził później, że w miejscu, w którym przemawiał do kibiców, wiele lat temu oświadczył się swojej żonie, Ewie. Podczas spotkania nie zabrakło również wzruszających chwil. Kibice odśpiewali naszemu mistrzowi "Sto lat", a także licznie skandowali: "Dziękujemy!".

Z Planicy - Natalia Kapustka, Interia Sport

