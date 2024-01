Głupia dyskwalifikacja w Wiśle. Dawid Kubacki zabrał głos

- Siku mi się chce, bo nie można między seriami - zagaił do dziennikarzy Dawid Kubacki po sobotnim konkursie duetów w Pucharze Świata w skokach narciarskich zaliczanym do PolSKIego Turnieju. To było poniekąd nawiązanie do absurdalnej dyskwalifikacji Włocha Giovanniego Bresadoli, który został zdyskwalifikowany za wejście do szatni między seriami tego dynamicznego konkursu.