Głośny powrót do polskiej kadry. Jest oficjalne potwierdzenie

Nicole Konderla jeszcze przed rozpoczęciem sezonu została odsunięta od kadry, co trener polskich skoczkiń Harald Rodlauer tłumaczył później "brakiem zaufania" zawodniczki do stosowanych przez niego metod. 22-latka jednak ostatnio prezentowała się na tyle dobrze, że coraz głośniej mówiono o jej możliwym powrocie do kadry. I tak też się stało, a oficjalne potwierdzenie tych wieści przekazał Polski Związek Narciarski w krótkim komunikacie.