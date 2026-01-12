Partner merytoryczny: Eleven Sports

Głośno po decyzji Maciusiaka, Maciej Kot mówi wprost, jak było. "Nie warto rozpamiętywać"

Natalia Kapustka

Polscy skoczkowie narciarscy będą wspominać weekend w Zakopanem słodko-gorzko. Z jednej strony w sobotnim konkursie drużynowym "biało-czerwoni" wywalczyli 3. miejsce, a w niedzielę odbyło się niezapomniane pożegnanie Kamila Stocha. Pod względem wyników Polacy wiedzą jednak, że stać ich było na lepsze rezultaty. Wciąż pojawiają się też pytania dotyczące decyzji, jaką w sobotę musiał podjąć Maciej Maciusiak. Maciej Kot przyznał, że po treningu otrzymał szybką informację zwrotną, ale jak sam podkreślił, nie żywi do trenera żadnej urazy.

Skoczek narciarski w kombinezonie i kasku, przygotowujący się do startu. Widoczne logo sponsorów na stroju oraz numer startowy. Tło rozmyte, skupienie na sportowcu.
Maciej Kot ocenił swój występ w ZakopanemEXPA/ Tadeusz MieczynskiNewspix.pl

Maciej Kot nie może zaliczyć weekendu na Wielkiej Krokwi do w pełni udanego. W sobotę, w zaplanowanych dwóch treningach, Polacy wzięli udział tylko w jednym. 34-letni skoczek z Limanowej oddał skok na 120 m, czym zajął dopiero 43. miejsce. Lepiej zaprezentował się chwilę później w kwalifikacjach - skok o 4,5 m dłuższy dał mu 23. lokatę i pewny awans do niedzielnego konkursu, który ukończył na 18. pozycji.

Warunki panujące na skoczni, szczególnie w niedzielę, nie należały do najprostszych. Od samego rana w stolicy Tatr padał intensywny śnieg.

"Ciężki weekend, szczególnie jeśli chodzi o aurę panującą na skoczni. Natomiast, jak co roku, panowała niesamowita atmosfera. Chciałbym na pewno osiągnąć więcej swoimi skokami, żeby poziom był wyższy i miejsce lepsze. Myślę jednak, że dałem z siebie wszystko, podejmując przy tym lekkie ryzyko w tych trudnych warunkach. Na pewno przyjdzie czas, żeby podsumować technikę, wyciągnąć wnioski i przygotować plan na najbliższy okres, bo to dla nas teraz bardzo intensywny czas" - wyznał po zawodach Kot.

Skoki narciarskie. Maciej Kot o decyzji Maciusiaka. "Nie mam pretensji"

Teraz rywalizacja Pucharu Świata wkracza w decydującą fazę, która rozpocznie się walką o medale na największych imprezach. Wcześniej jednak zawodników czeka długa podróż do Japonii. Jak wiadomo, w składzie znalazł się także Maciej Kot.

"Najbliższy okres trzeba wykorzystać jak najlepiej, żeby przygotować się, bo przed nami druga część sezonu - walka w Pucharze Świata, Mistrzostwach Świata w lotach i Igrzyskach Olimpijskich. Przed nami ważne decyzje. Zobaczymy, poczekamy, kto gdzie pojedzie, i wtedy będziemy myśleć, co dalej" - skomentował Kot.

W dalszym ciągu nie gasną echa decyzji Macieja Maciusiaka przed sobotnim konkursem duetów. Szkoleniowiec zdecydował się wystawić drużynę w składzie Dawid Kubacki oraz Kacper Tomasiak. Chociaż obecność 18-latka nie pozostawiała wątpliwości - wciąż pozostaje on liderem naszej kadry - pojawiły się głosy, czy na pewno Kubacki był najlepszym wyborem.

    Maciusiak oznajmił, że o składzie drużyny miało zadecydować sobotnie treningi i kwalifikacje. Po nich wybór padł na Dawida Kubackiego, który prezentował się najrówniej. Maciej Kot przyznał, że skok treningowy wykorzystał do poprawy pewnego elementu skoku, ale jednocześnie nie ma pretensji do trenera.

    Rozumiem decyzję trenera i nie mam do niej pretensji. Postanowiłem skok treningowy wykorzystać, żeby spróbować zrobić krok naprzód i coś poprawić. Otrzymałem szybką informację zwrotną, że to nie jest właściwy kierunek, więc w końcu skoczyłem normalnie
    oznajmił Maciej Kot

    "Tak samo było dzisiaj - seria próbna była dla mnie okazją do skoku treningowego. Znowu chciałem coś spróbować, bo, jak mówię, chcę poprawiać swoje skoki i skakać lepiej. Dlatego wykorzystuję treningi w ten sposób, ale nie mam pretensji do trenera. Dawid potwierdził dobrą formę. Razem z Kacprem wyskakali pierwsze podium w tym sezonie, więc wielkie brawa dla nich" - dodał.

    Kamil Stoch pożegnał się z Zakopanem. "Nie warto rozpamiętywać tego konkursu"

    Weekend na Wielkiej Krokwi nie był także udany dla Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski w sobotę wystąpił jedynie w kwalifikacjach, a w niedzielnym konkursie zakończył udział już po pierwszej serii.

    "Każdy obecny tutaj, zarówno zawodnicy, jak i kibice, wie, że to są ostatnie skoki Kamila na tej skoczni i jego pożegnanie. Chciałoby się oczywiście, żeby wyglądało ono trochę inaczej. Natomiast Kamil raczej nie miał szans na swoje skoki w tych warunkach, i to jest trochę przykre, że nie można było poczekać - według mnie dałoby się to zrobić" - przyznał Kot.

    Myślę jednak, że nie warto rozpamiętywać tego konkursu. Trzeba pamiętać o tym, co Kamil osiągnął i ile radości dał nam wszystkim. I to jest najważniejsze
    oznajmił

    Maciej Kot
    Maciej KotFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Maciej Kot
    Maciej KotMAREK DYBAS/REPORTEREast News
    Sportowiec w czerwonym stroju z logotypem Zakopane 2025 i polską flagą na czapce udziela wywiadu. W tle inne osoby ubrane w sportowe ubrania oraz śnieżne otoczenie.
    Maciej KotMarcin Golba/NurPhotoAFP

