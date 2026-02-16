Głośno o Tomasiaku i Wąsku. Tak Niemcy potraktowali Polaków

Sobotni konkurs na dużej skoczni w Predazzo zakończył się kolejnym wielkim sukcesem Kacpra Tomasiaka, który niespodziewanie - bo zupełnie nie wskazywały na to próby treningowe - zdobył kolejny medal tegorocznych igrzysk olimpijskich. Tym razem brązowy. Lepsi od Polaka okazali się tylko niedościgniony w tym sezonie Pucharu Świata Domen Prevc oraz reprezentant Japonii Ren Nikaido.

Bliski zajęcia miejsca w czołowej dziesiątce był także drugi z Polaków Paweł Wąsek, który ostatecznie zakończył zmagania na 14. lokacie. I to właśnie on, nie Kamil Stoch, został przez trenera Macieja Maciusiaka nominowany do walki w konkursie duetów u boku naszego podwójnego medalisty.

Ciekawie w tym kontekście prezentowały się wyliczenia po sobotnich zmaganiach. Po zliczeniu wyników okazało się, że Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Biorąc pod uwagę wyniki najlepszych dwójek z każdej nacji, nasi reprezentanci osiągnęli czwartą notę, tracąc zaledwie dwa punkty do trzecich Norwegów, co mogło lekko rozbudzić medalowe aspiracje i nadzieje. Tak samo jak słowa Dawida Kubackiego.

Nasz 35-latek, który nie znalazł się w kadrze na igrzyska, wymienił na antenie Eurosportu swoich faworytów poniedziałkowego konkursu. Wśród nich znaleźli się także "Biało-Czerwoni".

Będzie wyrównany konkurs patrząc na to, co się działo. Japonia jest murowanym kandydatem do złota. Polska, Niemcy, Słowenia, Austria będą walczyć o medale. Każdy ma zawodnika który skacze bardzo dobrze i drugiego, który się stara bardzo mocno. Ta walka może być bardzo zacięta

Nieco inaczej na tą sprawę patrzą jednak Niemcy, a dokładniej przedstawiciele serwisu Sport1.de.

Skoki narciarskie. Niemcy wprost przed konkursem duetów. Ani słowa o Polakach

Wspomniana redakcja wierzy, że do walki o medale włączy się nominowany przez trenera Stefana Horngachera duet, który utworzą indywidulany mistrz olimpijski z Pjongczangu Andreas Wellinger oraz tegoroczny złoty medalista z normalnego obiektu - Philipp Raimund. A Polaków nie traktuje jako poważnego zagrożenia.

- Najtrudniejszymi konkurentami w wyścigu o medale są Słowenia z mistrzem z dużej skoczni Domenem Prevcem w składzie, Norwegia, Austria i Japonia - twierdzą niemieccy dziennikarze. Zobaczymy, czy Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak będą w stanie "utrzeć im nosa".

Stefan Horngacher Marcin Golba AFP

Paweł Wąsek Andrzej Iwanczuk / REPORTER East News

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Rafał Kot: Nie pamiętam zawodnika, który byłby w tym wieku tak odporny psychicznie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport