Głośno o słowach Sandro Pertile. Norwegowie apelują o zmiany

Sportsmenka w ubiegłym roku całkowicie odpuściła sobie starty. Wołała skupić się na na zdrowiu i redukcji masy ciała. Była to niewątpliwie zaskakująca wiadomość dla kibiców. Maren miała bronić tytułu mistrzyni olimpijskiej na igrzyskach w Pekinie. Kobieta zapowiedziała, że wróci do Pucharu Świata, ale postawiła warunek - rywalizacja kobiet na "mamutach".

"Na pewno będzie to motywacja do powrotu. Jeśli nie stanie się to w przyszłym roku, to nie wiem, co zrobię. Dążę do tego, ale jeśli FIS postąpi inaczej, będę nadal walczyć" - deklarowała w norweskiej telewizji.