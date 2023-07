Głośna burza w Polsce. Cios w serce Horngachera. Podjął stanowczą decyzję

To on poprowadził "Biało-Czerwonych" do pierwszego w historii tytułu mistrzów świata zdobytego w konkursie drużynowym (w 2017 roku w Lahti) , a także pomógł Kamilowi Stochowi sięgnąć w 2018 roku po trzecie w karierze złoto olimpijskie . Lista jego zasług dla naszych skoków narciarskich jest jednak zdecydowanie dłuższa.

Skoki narciarski. Stefan Horngacher mówi wprost: "Wiele złych głosów z Polski"

Mimo to w ostatnim czasie Stefan Horngacher nie wypowiadał się na łamach polskich i - mówiąc obrazowo - unikał jak ognia naszych dziennikarzy. Teraz sam przyznał, że wszystko to było spowodowane wielką burzą , jaką wywołał jego ubiegłoroczny protest dotyczący butów stosowanych przez naszych skoczków narciarskich.

"To pokłosie sytuacji, do której doszło przed ubiegłorocznymi igrzyskami. Mówię o sprawie dotyczącej butów. Po tym zdarzeniu dotarło do mnie wiele złych głosów z Polski. Z tego powodu postanowiłem, że nie będę rozmawiał z polskimi dziennikarzami. W tamtym okresie nikt nie wiedział, co tak naprawdę się wydarzyło. Większość była domysłami. Zasady to zasady i trzeba się ich trzymać" - przyznał Stefan Horngacher na łamach portalu Skijumping.pl.