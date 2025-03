Słoweniec porozmawiał z dziennikarzem rodzimego portalu siol.net, w którym opowiedział o swoich pierwszych emocjach po wybuchu skandalu. - Najpierw zadzwoniła do mnie rodzina i poczułem się, jakbym dostałem gorączki. Miałem załamanie nerwowe. To był czysty szok. Po drugiej serii zobaczyłem materiał, który wysłał mi słoweński dziennikarz. Zastanawiałem się, co to do cholery jest. Po konkursie już widziałem, że coś się dzieje. Potem poszedłem do hotelu i zadzwonił do mnie dyrektor sportowy. Powiedział, żebym wracał do domu do Słowenii i że do mnie zadzwoni - zaznaczył.