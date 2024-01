Głód wyssał energię z Piotra Żyły. Po jego skoku konkurs został przerwany

Nasz skoczek narzekał na to, że od wcześniejszego posiłku minęło zbyt wiele czasu. Zapewnił jednak, że jak podje, to w środę energia będzie o wiele lepsza i przełoży się to też na skoki.

Piotr Żyła: nigdy nie myślałem, że tak długo będę skakał

Zapytany o to, na ile lat czuje się w dniu, w którym kończy 37 lat, odparł: - Jak zjem, to na pewno będę dużo młodszy. Nie wiem, na ile się czuję. Wygląda to podobnie jak 10-12 lat temu. Może jak byłem młodszy, to trochę szybciej się regenerowałem, choć teraz też nie jest źle.