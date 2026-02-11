Gigantyczny sukces Tomasiaka, a to nie koniec. Jego brat również zachwyca

Napisać, że Kacper Tomasiak przebojem wdarł się do światowej elity skoczków narciarskich, to jak nic nie napisać. Nastolatek z Bielska-Białej latem zaczął prezentować bardzo wysoką formę, co zaowocowało powołaniem do kadry przez Macieja Maciusiaka na otwierające konkursy Pucharu Świata.

Gdy już otrzymał szansę od losu, to chwycił ją i nie zamierzał puszczać. Tomasiak w tym sezonie jest zdecydowanie najlepszym z Polaków, jeśli chodzi o klasyfikację generalną Pucharu Świata. Jako jedyny plasuje się w okolicach czołowej dziesiątki. Na igrzyska do Predazzo leciał z nadziejami, ale czy medalowymi?

Tomasiak ma brata. To wielki talent

Sam zainteresowany we wszelkich rozmowach zachowywał maksymalną pokorę, uznając, że sama obecność na imprezie czterolecia jest dla niego gigantycznym wyróżnieniem. W poniedziałek 9 lutego stało się jasne, że obrana droga przyniosła fantastyczny efekt. 19-latek w konkursie na skoczni normalnej zajął bowiem drugie miejsce.

Nie jest trudne do wyobrażenia, że nie będzie to ostatni wielki moment Tomasiaka. Jak się okazuje, niekoniecznie musi chodzić o Kacpra. Nasz wicemistrz olimpijski ma bowiem nieco ponad dwa lata młodszego brata - Konrada. Wedle wszelkich raportów niespełna 17-letni skoczek również ma potencjał na gigantyczną karierę.

- Podobieństwa podobieństwami, ale zawsze powtarzam ich tacie, że oni są bardziej jak ogień i woda! Kacper to woda, a Konrad to ogień. Obaj są bardzo mocni na progu. Mam nawet wrażenie, że Konrad jest pod tym względem lepszy od Kacpra. Mentalnie to są jednak totalne przeciwieństwa... - ocenił w rozmowie z "TVP Sport" Sławomir Hankus.

- Co mogę powiedzieć - Konrad w przeciwieństwie do brata lubi sobie podyskutować z trenerami. Zawsze wtrąci jakieś swoje trzy grosze, zaznaczy swoje terytorium, będzie miał coś do powiedzenia. Bywa z nim śmiesznie. Nie wykłóca się, ale dyskusja to nieodłączny element współpracy. Jak już posłucha się trenera, to wszystko wychodzi mu rewelacyjnie. Myślę, że za dwa-trzy lata będzie podążał śladami Kacpra - dodał trener z Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku.

Swoje "trzy grosze" w temacie brata Tomasiaka dodał także Piotr Majchrzak. - Kacper jest przykładem takiego harmonijnie rozwijającego się sportowca, w przeciwieństwie do swojego brata Konrada, który wykonuje czasami znakomite skoki, a potem trochę się cofa. Jest takim trochę Piotr Żyła bis. Kacper spokojny, ułożony, a Konrad wybuchowy - zdradził w programie olimpijskim na kanale "Sport.pl".

O Konradzie głośno zrobiło się, gdy podczas zawodów w kategorii Junior Młodszy w Orlen Cup II w Szczyrku pofrunął na 104. metr, a więc dokładnie tam, gdzie wyznaczony jest punkt HS normalnej skoczni kompleksu Skalite.

Rozwiń

Kacper Tomasiak - srebrny medalista igrzysk olimpijskich ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/East News / Rex Features/East News/Action Press/Shutterstock East News

Kacper Tomasiak Marcin Golba AFP

Kacper Tomasiak Grzegorz Momot PAP

Oliwier Kamiński: Nieskuteczność, jakieś wyrzucane piłki... Nie da się tak wygrać. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport