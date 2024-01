Gigantyczny skandal w skokach. Polak powinien stracić podium zawodów, FIS odpowiada

W trakcie pierwszej serii konkursowej skoczkowie skakali z belki numer 21. W protokole z zawodów widać jednak sprzeczne z tym informacje . Zgodnie z nim zawodnicy z miejsc 1-49 oddawali swoje skoki z belki 19. To dopiero początek nieścisłości, do jakich doszło w trakcie sobotniego konkursu w Garmisch-Partenkirchen.

Koszmarny błąd organizatorów konkursu w Ga-Pa

Trener słoweńskiej kadry B, Igor Medved poprosił o obniżenie belki dla swojego podopiecznego. Zak Mogel miał skakać z 18. Z punktu widzenia szkoleniowca byłaby to zmiana długości rozbiegu o jedną belkę. Wielkie było zaskoczenie trenera, kiedy okazało się, że jego zawodnik startuje z pozycji obniżonej aż o trzy długości. Wówczas obecni na wieży trenerskiej szkoleniowcy zorientowali się, że doszło do koszmarnej pomyłki.

Po próbie słoweńskiego skoczka belka została podniesiona, jednak nie na 21., zaś 19. pozycję. Spotęgowało to jedynie chaos podczas konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W końcu Luca Roth z Niemiec, a także Austriacy Clemens Leitner i Stephan Embacher skakali z belki obniżonej o dwa stopnie, a nie otrzymali z tego tytułu bonifikaty punktowej. To z kolei stanowiło potężne wypaczenie wyników rywalizacji.

Mimo wykrycia błędu wyniki z 1. serii zostały uznane, a zawody przebiegały dalej bez żadnych zakłóceń. Międzynarodowa Federacja Narciarska nie zdecydowała się na jakąkolwiek reakcję co równoznaczne jest z faktem, że wyniki z Ga-Pa są wiążące. FIS stanowczo odrzucił protesty Słowenii . Żaden z organizatorów oficjalnie nie przyznał się do błędu.

FIS odrzucił protest Słoweńców

Zdaniem FIS zdjęcia i materiały wideo z wieży trenerskiej powinny stanowić za dowód, z której belki skoki oddawali zawodnicy. Niestety z tej perspektywy nie jest to możliwe do rozstrzygnięcia. Dziennikarze "Sport.pl" dotarli jednak do materiałów dowodowych, jakie w ramach protestu przekazali Słoweńcy. Dobitnie ukazują one błąd organizatorów.